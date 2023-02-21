34 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 34 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 4 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 34 مئوية، وجدة 33 درجة، وكل من جازان والقنفذة وينبع 32 مئوية والمدينة المنوّرة 30 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة 4 مئوية تليها القريات 5 مئوية، وعرعر 7 مئوية، وكل من أبها ورفحاء 8 درجات، وتبوك والباحة وسكاكا ونجران وحفر الباطن والمجمعة 9 مئوية.
وسجلت أبها وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 85%.