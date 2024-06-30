جامعة الباحة تعلن مواعيد طلبات التحويل الداخلي والخارجي

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، اليوم، فتح البوابة الإلكترونية "جامعتي"؛ لإدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين والراغبات في التحويل بين كليات وتخصّصات الجامعة والتحويل الخارجي للعام الجامعي 1446هـ، ويستمر إلى الـ 28 من شهر ذي الحجة.