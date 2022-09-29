خبير سياسي لـ"سبق": السعودية الوسيط الموثوق من جميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال "باطرفي" لـ"سبق": استفادت القوات الأوكرانية من التدريب والتوجيه والسلاح الغربي المتطور، إضافة إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي ساعدتها في إغراق أكبر وأحدث المدمرات الروسية "موسكوفو" في البحر الأسود، وتدمير أو تعطيل أحدث الدبابات الروسية T90 وبطاريات الدفاع الجوي S300 وS400 وإسقاط طائرات Su 35 والطائرات المسيرة الروسية والإيرانية وصواريخ إسكندر أرض أرض".

وأضاف أنه بتلك الطريقة تَحقق لحلف الناتو هدفهم بتعرية السلاح الروسي، وإضعاف معنويات الجيش، وثقة الشعب في قيادته، كما تَحقق للمعسكر الغربي هدف محاصرة روسيا اقتصاديًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا، وتوجيه الرأي العام الدولي ضدها.