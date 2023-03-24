استقرارٌ في طقس الجمعة والأمطار تعود مُجدّداً لمناطق عِدّة من المملكة مطلع الأسبوع المقبل

يُشير آخر قراءات الخرائط الجوية إلى توقعات ببقاء الطقس مُستقراً في المملكة السعودية يوم الجمعة؛ بل يُتوقع أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى؛ لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة، وتنشط الرياح الجنوبية على أجزاءٍ عِدّة من جنوب منطقة الرياض وغربها إدارياً والقصيم وحائل والمناطق الشمالية، وتعمل على إثارة الأتربة والغُبار في الطرق الصحراوية.
وتتزايد المؤشرات إلى تأثر المملكة مطلع الأسبوع المقبل بحالة جوية ماطرة، بحيث تتكاثر تدريجياً نهار السبت كمياتٌ من السُحب على ارتفاعاتٍ مُختلفة على المناطق الشمالية الغربية وأجزاءٍ مُتفرقة من منطقة الرياض، وتترافق بهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار.
وتستمر فرص الأمطار مع ساعات المساء والليل على أجزاءٍ مُختلفة من شمال المملكة وشمال الوسطى، بمشيئة الله.
وتُشير الخرائط الجوية تلك المُطورة في مركز طقس العرب، إلى توقعات بأن تطول السُحب الرعدية مع ساعات ما بعد مُنتصف الليل (ليلة السبت/الأحد) وفجر الأحد، أجزاءً عِدّة من منطقة مكة المكرّمة؛ بما فيها المشاعر المُقدّسة وبعض المناطق الساحلية.
أما يوم الأحد، فتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتعمُّق الهواء البارد في طبقات الجو، وتلاقيه مع امتداد لِمُنخفض البحر الأحمر، بحيث تطول السُحب الرعدية أجزاءً عِدّة من الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض؛ إضافة إلى بعض المُرتفعات الغربية وشرق المُرتفعات الغربية، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد في بعض الأوقات.