استقرارٌ في طقس الجمعة والأمطار تعود مُجدّداً لمناطق عِدّة من المملكة مطلع الأسبوع المقبل

أما يوم الأحد، فتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتعمُّق الهواء البارد في طبقات الجو، وتلاقيه مع امتداد لِمُنخفض البحر الأحمر، بحيث تطول السُحب الرعدية أجزاءً عِدّة من الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض؛ إضافة إلى بعض المُرتفعات الغربية وشرق المُرتفعات الغربية، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد في بعض الأوقات.