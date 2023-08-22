لتغطية احتياجات السوق.. "السياحة" تُطلق 5 برامج تعليمية سياحية نوعية متخصصة بشراكات محلية ودولية

وتتضمن البرامج التعليمية المقدمة: الدبلوم المتوسط في "إدارة الضيافة والأعمال"، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو أول برنامج متخصص في السياحة يهدف إلى تأهيل القدرات البشرية، ويسعى لتزويد الطلبة بالمهارات التي تتواءم مع احتياجات مجتمع الأعمال، وبرنامج الدبلوم المتوسط في "إدارة المنتجعات الجبلية" الذي تقدمه جامعة الملك خالد بالتعاون مع جامعة لي روش السويسرية؛ بهدف تعزيز القدرات البشرية في قطاع السياحة، وتأهيل كوادر محلية ذات كفاءة عالية في إدارة المنتجعات الجبلية، وفق أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تزويد الطلبة بمهارات التعامل المباشر مع العملاء، والإدارة والتواصل والتخطيط بما يؤهلهم لمستقبل مهني واعد ومناصب قيادية في قطاع الضيافة.