"محافظ الأحساء": الملك قاد بلادنا للعالمية وسط حراك دؤوب في النماء والتطوير

أكّد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أن هذه السنوات التي مرت ببلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم كانت مليئة بالإنجازات الكبيرة التي يصعب حصرها وعدّها، حيث إنه قاد بلادنا للعالمية، وسط حراك دؤوب في النماء والتطوير، على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات، وسط إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته.
وقال الأمير سعود بن طلال: نعم، هو عهد زاهر قاده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لنعيد اليوم ذكرى توليه -حفظه الله- مقاليد الحكم التي كان عنوانها المنجزات التنموية العملاقة، وتسارع عجلة التطور، وتوسعات في مشروعات التنمية والتطوير و تلبية احتياجات المواطن الخدمية في شتى القطاعات.
وأضاف : بحمدالله نعيش أمناً وأماناً، واستقراراً ونماءً، وعطاءً وازدهاراً، فهي أهداف تحققت من حرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص قيادتنا الميمونة من أجل تحقيق مزيدٍ من الرفاهية والتنمية، مشيراً إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، حرص -أيده الله- على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية وتاريخية وأمنية وعلمية، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريصٌ كل الحرص على الوطن ومكتسباته، ورعايته للمواطن واحتياجاته، وللمقيم كذلك.
وتابع محافظ الأحساء: أرفع بكل فخرٍ واعتزازٍ لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب السعودي، كل التهاني بمناسبة ذكرى البيعة، ليتواصل العطاء ويتجدّد الولاء والطاعة، داعياً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره، وأن يوفق الله قادته لكل خيرٍ وصلاحٍ للوطن وأبنائه.