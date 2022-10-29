"محافظ الأحساء": الملك قاد بلادنا للعالمية وسط حراك دؤوب في النماء والتطوير

وأضاف : بحمدالله نعيش أمناً وأماناً، واستقراراً ونماءً، وعطاءً وازدهاراً، فهي أهداف تحققت من حرص قيادتنا على مستقبل واعد مشرق يدعمه محبة وإخلاص قيادتنا الميمونة من أجل تحقيق مزيدٍ من الرفاهية والتنمية، مشيراً إلى أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، مقاليد الحكم، حرص -أيده الله- على مواصلة مسيرة والده الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، حيث اتسم هذا العهد الزاهر بسمات حضارية وتاريخية وأمنية وعلمية، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريصٌ كل الحرص على الوطن ومكتسباته، ورعايته للمواطن واحتياجاته، وللمقيم كذلك.