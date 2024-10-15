ارتفاع مؤشر أسعار الجملة 3.1 % في سبتمبر 2024 على أساس سنوي

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الجملة شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر أغسطس 2024. ويشير هذا الارتفاع الشهري إلى تغيرات طفيفة في تكلفة السلع بالجملة خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يؤثر في أسعار السلع النهائية للمستهلكين.