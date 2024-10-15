ارتفاع مؤشر أسعار الجملة 3.1 % في سبتمبر 2024 على أساس سنوي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في شهر سبتمبر 2024 بنسبة 3.1 % مقارنةً بشهر سبتمبر 2023.
ويعكس هذا الارتفاع السنوي، استمرار الزيادة في أسعار الجملة على مدى العام؛ ما يؤثر في تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الجملة شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر أغسطس 2024. ويشير هذا الارتفاع الشهري إلى تغيرات طفيفة في تكلفة السلع بالجملة خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يؤثر في أسعار السلع النهائية للمستهلكين.
يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الهيئة العامة للإحصاء، على توفير معلومات دقيقة ومحدّثة حول حركة الأسعار في السوق، بما يُسهم في دعم متخذي القرار والشركات في التخطيط المالي والاقتصادي.