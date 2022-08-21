نيزك يضيء حائل.. والفلكي "هندي": يُطلق على هذه الظاهرة "الكرة النارية"

وأوضح لـ "سبق" الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنه ومع جمع الشهادات والصور والفيديوهات لتحليلها تم التشديد على أنه نيزك احترق في الغلاف الجوي على ارتفاع 80 - 120 كلم عن سطح الأرض غرب مدينة حائل.