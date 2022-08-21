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نيزك يضيء حائل.. والفلكي "هندي": يُطلق على هذه الظاهرة "الكرة النارية"
أشار إلى أن السماء والأرض توهجا باللون الأخضر نتيجة احتراق النيزك
في نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس شاهد عدد كبير من سكان مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة احتراق نيزك في السماء، حيث توهجت السماء والأرض باللون الأخضر نتيجة احتراق النيزك.
وأوضح لـ "سبق" الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنه ومع جمع الشهادات والصور والفيديوهات لتحليلها تم التشديد على أنه نيزك احترق في الغلاف الجوي على ارتفاع 80 - 120 كلم عن سطح الأرض غرب مدينة حائل.
وأشار إلى أنه يُطلق على هذه الظاهرة (الكرة النارية) وهي عبارة عن صخور بحجم كرة القدم تقريبًا تدخل الغلاف الجوي بسرعات كبيرة ما يؤدي إلى احتراقها نتيجة الاحتكاك بالهواء، ويظهر اللون الأخضر نتيجة احتراق مكونات النيزك من معادن مثل الماغنسيوم والألمنيوم والحديد وتأين ذرات الأوكسجين نتيجة الحرارة العالية.