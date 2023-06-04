"الأمن العام" محذرًا بالعقوبات: نتابع ما يُنشر حول إعلانات حملات الحج الوهمية

وأهاب الأمن العام بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، مؤكداً أنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.