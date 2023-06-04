"الأمن العام" محذرًا بالعقوبات: نتابع ما يُنشر حول إعلانات حملات الحج الوهمية

حذر الأمن العـام المواطنين والمقيمين مـن الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامـل معها، من الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444 عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك.
وأكد أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق القائمين عليها.
وأهاب الأمن العام بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، مؤكداً أنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.