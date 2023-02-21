التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام مشروعات عملاقة تناسب قدسية المكان والكثافة العددية

شهد المسجد الحرام تطورًا عمرانيًا ومشروعات عملاقة تتناسب مع قدسية المكان والكثافة العددية الذي يشهدها بشكل يومي، حيث يحظى بعناية ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ومنذ أن وحّد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، وخلال عهد أبنائه البررة من بعده -رحمهم الله- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.