هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تنال اعتماد "IUCN"

يشار إلى أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد رابع أكبر محمية برية بالعالم والأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 130 ألف كيلومتر مربع؛ حيث تمتد المحمية إلى أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو متمثلة في منطقة جبة؛ حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.