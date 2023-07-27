هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تنال اعتماد "IUCN"

حصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، على اعتماد التصنيف الإداري من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)؛ نظير تطبيق معايير مصفوفة التصنيفات الإدارية للمحميات الطبيعية الدولية.
ويُعد هذا الاعتماد أحد أهم الوثائق الداعمة لتحقيق الانضمام للقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية التي تدار بفعالية وكفاءة.
وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من خلال استراتيجيتها، إلى المحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، كما تعمل على تطوير أعمال حماية البيئة والطبيعة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان استدامة البيئة لأجيال اليوم والمستقبل، وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" ومستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، كونها أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط وقارة آسيا، التي تتميز بتنوعها الجغرافي والتراثي.
يشار إلى أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد رابع أكبر محمية برية بالعالم والأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تزيد على 130 ألف كيلومتر مربع؛ حيث تمتد المحمية إلى أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو متمثلة في منطقة جبة؛ حيث تعود لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.