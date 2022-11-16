"صناعة التغيير".. "أمير الشرقية" يدشن منتدى المرأة الاقتصادي 2022

أربع جلسات

وشهد المنتدى عقد أربع جلسات تناولت مفهوم صناعة التغيير، وكيف باتت المرأة فاعلًا مؤثرًا وركنًا أساسيًا فيه، فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حراك الاقتصاد الوطني ومساعيه نحو التنويع واستغلال الفرص، وأيضًا تمكين المرأة في الشركات العائلية وسُبل تعزيز أدوارها في صناعة القرار داخلها، وما يمكن أن تؤديه؛ لضمان استدامة شركاتهن لاسيما مع زيادة انخراطهن في سوق العمل عامة والمناصب القيادية خاصة، فضلًا عن تمكينها في القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما قطاعات كالطاقة والصناعة والتقنية، وسط مشاركة العديد من المتخصصين والمتخصصات والمسؤولات والأكاديميات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي بوجه عام وقطاع الأعمال النسائي بوجه خاص.