"صناعة التغيير".. "أمير الشرقية" يدشن منتدى المرأة الاقتصادي 2022

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية "عبر الاتصال المرئي" اليوم الأربعاء منتدى المرأة الاقتصادي 2022، والذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان "صناعة التغيير".
وقال أمير المنطقة في كلمة له خلال التدشين: تعلمون جميعًا كَمَّ المُعززات التي دفعت بها الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- من أجل تمكين المرأة وتعزيز أدوارها في مختلف الميادين؛ لإيمانها المتأصل بأن المرأة نصف المجتمع وطاقتها محفزة للجميع، وإنها تمتلك القدرة على المشاركة والعطاء ومُشَاطرةِ أخيها الرجل في خدمة الوطن بشكل متوازٍ ملتزمة بقيمها وعاداتها وصورتها الذهنية المميزة".
وأضاف: "المرأة تمثل مصدرًا أساسيًا لإصلاح المجتمعات والشريك الفاعل في مسيرة نهضتنا التنموية، وقدّمت أروع الأمثلة على تحمّل المسؤولية، وأصبحت حاضرةً بقوةٍ ومؤثرةً بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالميًا".
وثمّن أمير المنطقة كل جهد أو عمل يسعى إلى الإسهام الفعَّال في مسيرة نمو وتنمية المنطقة، مؤكدًا ثقته في سواعد أبناء المنطقة بأن يكونوا مساهمين في تحقيق مستهدفات البلاد المرجوة.
أربع جلسات
وشهد المنتدى عقد أربع جلسات تناولت مفهوم صناعة التغيير، وكيف باتت المرأة فاعلًا مؤثرًا وركنًا أساسيًا فيه، فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حراك الاقتصاد الوطني ومساعيه نحو التنويع واستغلال الفرص، وأيضًا تمكين المرأة في الشركات العائلية وسُبل تعزيز أدوارها في صناعة القرار داخلها، وما يمكن أن تؤديه؛ لضمان استدامة شركاتهن لاسيما مع زيادة انخراطهن في سوق العمل عامة والمناصب القيادية خاصة، فضلًا عن تمكينها في القطاعات الاقتصادية المختلفة لاسيما قطاعات كالطاقة والصناعة والتقنية، وسط مشاركة العديد من المتخصصين والمتخصصات والمسؤولات والأكاديميات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي بوجه عام وقطاع الأعمال النسائي بوجه خاص.