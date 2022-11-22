سفير بنصف جسد ومَشهد مهيب.. القطري "غانم المفتاح" علاقة خاصة بالسعودية

وارتبط غانم المفتاح بعلاقة خاصة مع السعودية، وحلم أطلقه في وقت سابق بأن يطوف حول الكعبة المشرفة على يديه، وهو الحلم الذي تلقفه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعَمِلَ على تحويله إلى حقيقة؛ حيث أدى "غانم" مناسك العمرة، ولكن ليس كما الأصحاء أو المرضى الذين يجلسون على كرسي متحرك يدفعه أقاربهم أثناء الطواف؛ إنما سيرًا على يديه، رافضًا استخدام كرسي متحرك، في مشهد مهيب شاهده كل الطائفين حول الكعبة المشرفة.