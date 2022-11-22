سفير بنصف جسد ومَشهد مهيب.. القطري "غانم المفتاح" علاقة خاصة بالسعودية

{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}؛ بكلمات الله العطرة استطاع الشاب القطري غانم المفتاح، أن يُلفت أنظار العالم إليه، حينما افتتح بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بجانب الممثل الأمريكي "مورجان فريمان"، وأبهر الملايين في أرجاء الكرة الأرضية بقصته الملهمة.
وبدأت قصة غانم المفتاح حينما وُلد عام 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، وأصيب بمرض متلازمة "التراجع الذيلي" منذ ولادته، وفقد معظم عظام جسده بسبب ذلك المرض؛ حيث يُعتبر مرضه اضطرابًا خلقيًّا نادرًا يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة، مع العلم أن هذا المرض يصيب شخصًا واحدًا من بين 25 ألف حالة في العالم.
وبسبب المرض النادر، عاش "غانم" المفتاح حياته بنصف جسد، بعدما فقد جزءًا كبيرًا من عظامه؛ إلا أنه استطاع أن يواصل حياته دون أطراف سفلية، متنقلًا باستخدام يديه وعلى كرسي متحرك؛ فدرس واجتهد وتعلم، حتى أصبح واحدًا من الأشخاص الفاعلين في المجتمع القطري على وجه الخصوص.
وشَغَل "غانم المفتاح" منصب سفير النوايا الحسنة لدولة قطر، وأصدر العديد من الكتب والمنشورات التحفيزية للعمل والنجاح، كما تجاوز مرحلة إثارة الشفقة والعطف لدى الآخرين، إلى استثارة النشاط والتحدي لديهم، حينما أنشأ "جمعية غانم الرابح للكراسي المتحركة"، وهي جمعية أهلية يوزع من خلالها الكراسي المتحركة على من يحتاجها.
وارتبط غانم المفتاح بعلاقة خاصة مع السعودية، وحلم أطلقه في وقت سابق بأن يطوف حول الكعبة المشرفة على يديه، وهو الحلم الذي تلقفه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعَمِلَ على تحويله إلى حقيقة؛ حيث أدى "غانم" مناسك العمرة، ولكن ليس كما الأصحاء أو المرضى الذين يجلسون على كرسي متحرك يدفعه أقاربهم أثناء الطواف؛ إنما سيرًا على يديه، رافضًا استخدام كرسي متحرك، في مشهد مهيب شاهده كل الطائفين حول الكعبة المشرفة.
وتولى الأمير سلطان بن سلمان بنفسه متابعة الترتيبات الأمنية لتسهيل حركة غانم وأفراد أسرته؛ إذ كلف فريقًا من المسؤولين لاستقبال الشاب منذ وصوله إلى مكة المكرمة حتى أدائه العمرة مع أفراد أسرته، كما حقق الشاب القطري حلمه بتقبيل الحجر الأسود، وسَعِدَ بلقاء إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ماهر المعيقلي قبل أن يُتم نسكه بيسر وسهولة.
كما يرتبط "غانم" بواقعة أخرى مع المملكة التي فتحت له ذراعيها، واستقبلته في عام 2014، ليحل ضيفًا على "لقاء الخميس للموهوبين"؛ للحديث عن إنجازاته التي حققها متحديًا كل شيء.
وعلى الرغم من إعاقة "غانم" الجسدية القوية بفقدانه نصف جسده واعتماده في الحركة على اليدين؛ إلا أنه يمارس كل الرياضات في نادي الغرافة وسط الدوحة خصوصًا السباحة، وكذلك يسافر حول العالم للسياحة والدراسة والمشاركة في المؤتمرات الدولية.