رغم أن البعض يرفضها.. "دحلان": الإجازة الصيفية ضرورة لكل موظف بالقطاع الخاص

ويرصد "دحلان" رفض بعض الموظفين الحصول على إجازة، ويقول: "يعتقد البعض أن العمل سيتوقف لو حصل الموظف على إجازته السنوية، ويفكر البعض الآخر أن التعويض المادي عن الإجازة أفضل من الاستمتاع بها، وأن تجميع رصيد الإجازات وضمه لمكافأة نهاية الخدمة؛ سيستفيد منها في سن التقاعد، ويخاف البعض من تكليف نوابهم بوظيفتهم عند حصولهم على إجازاتهم؛ من باب الخوف على المنصب الوظيفي، هواجس لا مكان لها، فالإجازة ليست للشخص فقط فهي للأسرة بكاملها".