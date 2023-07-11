رغم أن البعض يرفضها.. "دحلان": الإجازة الصيفية ضرورة لكل موظف بالقطاع الخاص

يطالب الكاتب الصحفي د. عبدالله صادق دحلان، المؤسسات والشركات، خاصة في القطاع الخاص، بمنح موظفيها إجازة، مؤكدًا أن الإجازة الصيفية ضرورة لكل موظف، لا سيما في دول الخليج، مع حرارة الصيف الشديدة.
وفي مقاله "الإجازة الصيفية.. ضرورة لكل موظف" بصحيفة "المدينة"، يقول دحلان: "الإجازة حق مكتسب لكل موظف مهما اختلفت درجاته الوظيفية أو جنسيته أو جنسه، ونص نظام العمل الدولي على أحقية العامل لهذه الإجازة، وأوضحت العديد من الدراسات الطبية والاجتماعية على أهمية الإجازة للصحة، ودورها في تقوية الروابط الاجتماعية والأسرية، وأثرها في زيادة الإنتاجية ورفع الطاقة الإيجابية".
ويرصد "دحلان" رفض بعض الموظفين الحصول على إجازة، ويقول: "يعتقد البعض أن العمل سيتوقف لو حصل الموظف على إجازته السنوية، ويفكر البعض الآخر أن التعويض المادي عن الإجازة أفضل من الاستمتاع بها، وأن تجميع رصيد الإجازات وضمه لمكافأة نهاية الخدمة؛ سيستفيد منها في سن التقاعد، ويخاف البعض من تكليف نوابهم بوظيفتهم عند حصولهم على إجازاتهم؛ من باب الخوف على المنصب الوظيفي، هواجس لا مكان لها، فالإجازة ليست للشخص فقط فهي للأسرة بكاملها".
ويعلق "دحلان " قائلاً: "في بعض الشركات العالمية تكون الإجازة إجبارية ولا يسمح للموظفين الاستغناء أو أخذ تعويض عنها، لأن درجة العطاء والإنتاجية تنخفض إلى حدودها الدنيا في نهاية العام أو نهاية الأسبوع، ولهذا أوضحت بعض الدراسات المتعمقة عند وضع الإجازة في نظام العمل الدولي؛ بأن تكون الإجازة الأسبوعية للموظف يومين، والإجازة السنوية 30 يوماً، وفي بعض المؤسسات التعليمية وضعت بحد أعلى 45 يوماً لأعضاء هيئة التدريس، وفي بعض الدول الأوروبية تقفل بعض الشركات أو المصانع أبوابها بشهر أغسطس، وتعطي موظفيها إجازتهم السنوية إجبارياً".
وينهي "دحلان" قائلاً: "أجزم أننا في دول الخليج - مع حرارة الصيف الشديدة - أولى بحصول معظم موظفي القطاع الخاص على إجازاتهم".