توقيع مذكرة تفاهم بين "الداخلية" و"سدايا" لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة؛ منها: التدريب والتوظيف، والدراسات والبحوث الاستشارية ذات العلاقة بما يخدم التوجه الاستراتيجي لهما، وتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية لجميع قطاعات وزارة الداخلية، وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتصميم وتقديم برامج تدريبية ومعسكرات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون المشترك والمواءمة في نظام سواهر، وفي مجال البيانات.