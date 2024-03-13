ولي العهد يصل المدينة المنورة وفي مقدمة مستقبليه أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى المدينة المنورة.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة.
وقد وصل بمعية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والوزراء.