إبل وصيد صقور وحرف وأكلات.."حياة البادية" في تجربة فريدة للسائحين بمخيم تيماء

ووفرت الهيئة لزوار تيماء فرصة الاستماع باكتشاف كنوزها الثقافية والتراثية التي تعود إلى الحضارات العريقة منذ آلاف السنين، والتعرف على دور تيماء الهام في تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم من خلال العديد من المسارات السياحية، وسط أجمل المناظر الطبيعية والتضاريس الخلابة، منها العروض المميزة في بئر هدّاج الذي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويُمكّن الزائر من التعرف على طريقة استخراج المياه قديماً من الآبار بواسطة الجمال، وبجانب البئر تقدم عروضاً مسرحية تحكى مسيرة "الملك نابونيد"، آخر ملوك بابل، التي تصور التاريخ الغني "لأرض الملوك"، وقصص سكان المنطقة الأوائل بأجواء ترفيهية تنبض بالفنون والثقافة.