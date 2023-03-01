تنطلق غدًا وتستمر 10 أيام.. القصيم تستضيف فعاليات "ربيع بريدة 44"

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى، أن المهرجان يحتوي على حزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والمحلات التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب وعربات الفود ترك، والمسابقات الثقافية والترفيهية، بتصريح من الهيئة العامة للترفيه؛ لافتًا إلى أن المهرجان يحظى هذا العام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية؛ من بينها: مستشفى القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومكافحة المخدرات، والمرور، والدفاع المدني، والتجمع الصحي، وجامعة القصيم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز "وقاية"، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية مثل جمعية "دمي وكبدك" وجمعية "أبناء"، وجمعية مكافحة التدخين "تدارك" وجمعية "مسعف"، بإشراف عام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.