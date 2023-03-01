تنطلق غدًا وتستمر 10 أيام.. القصيم تستضيف فعاليات "ربيع بريدة 44"
تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات مهرجان ربيع بريدة 44، والذي يستمر لمدة 10 أيام بمشاركة عدة جهات حكومية بمنطقة القصيم، ويتخلله عدد من الفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في متنزه القصيم الوطني ببريدة على طريق الأسياح.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد بن يحيى اليحيى، أن المهرجان يحتوي على حزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والمحلات التجارية، والأسر المنتجة، والألعاب وعربات الفود ترك، والمسابقات الثقافية والترفيهية، بتصريح من الهيئة العامة للترفيه؛ لافتًا إلى أن المهرجان يحظى هذا العام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية؛ من بينها: مستشفى القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومكافحة المخدرات، والمرور، والدفاع المدني، والتجمع الصحي، وجامعة القصيم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز "وقاية"، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية مثل جمعية "دمي وكبدك" وجمعية "أبناء"، وجمعية مكافحة التدخين "تدارك" وجمعية "مسعف"، بإشراف عام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وأضاف "اليحيى" أن المهرجان سوف يشهد العديد من الفعاليات والمسابقات والعروض؛ حيث بدأت اللجان العاملة منذ وقت مبكر بتنفيذ الخطط وتجهيز المرافق وفقًا للسلامة العامة، وتحقيق تطلعات المشاركين وزوار المهرجان.
وقدّم المدير التنفيذي للمهرجان، الشكرَ والتقدير للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي على دعمهما المتواصل لجميع أنشطة المنطقة، كما قدّم الشكر للمهندس بدر النقيدان مدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، على دعمه وتذليل كل الصعاب لنجاح المهرجان بإذن الله.