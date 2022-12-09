الهلال الأحمر السعودي يباشر 64 ألف حالة خلال شهر نوفمبر

وأضافت الهيئة، أن منطقة مكة المكرمة كانت أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 19638 حالة، بينها 9672 حالة مرضية و6482 ناتجة عن التصادم المروري، و3920 حادثاً لا يمكن الوصول إليه، تلتها منطقة الرياض بـ17168 حالة تمت مباشرتها، بينها 4925 حالة ناتجة عن التصادم المروري و4777 حالة مرضية و4168 حالة غياب عن الوعي.