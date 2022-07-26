وكالة الاتصال برئاسة الحرمين تعقد اجتماعًا لدعم النشر الإعلامي باللغات

عقدت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية ووكالة الترجمة واللغات اجتماعًا تنسيقيًا لتطوير الأعمال ودعم النشر الإعلامي باللغات، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، ووكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر.