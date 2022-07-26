وكالة الاتصال برئاسة الحرمين تعقد اجتماعًا لدعم النشر الإعلامي باللغات

عقدت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية ووكالة الترجمة واللغات اجتماعًا تنسيقيًا لتطوير الأعمال ودعم النشر الإعلامي باللغات، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الحرمين للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، ووكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر.
وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تطوير العمل الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودعم هذا التطوير بالنشر بعدة لغات خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات القيادة ووفق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
يأتي هذا الاجتماع بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.