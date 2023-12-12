تهدف لترسيخ التوحيد.. "السديس" يدشّن مبادرة "دِينًا قِيَمًا" لقاصدي وزائري الحرمين

‏وأضاف: إن توحيدَ الله تعالى هو مدارُ الشعائر والمناسك، وما أمَّ هذا البيتَ الحرام أو قصده زائرٌ أو معتمرٌ أو حاجٌّ، إلا لرفع لوائه وشعاره، وجاءت هذه المبادرة، السنية في الاسم والمضمون، لتعزيز هذا التوحيد في قلوب قاصدي الحرمين الشريفين وزائريهما، وإرواء أرواحهم، وإثراء رحلتهم الإيمانية، وكذلك بلاغًا به إلى العالَمِين، فلا عجب أن تنطلق هذه المبادرة من هذا المكان الطاهر، من جوار الكعبة المشرفة التي بُنيت على التوحيد والتقوى، وشعَّ من جنباتها السَّناءُ والهدى: "إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ" "آل عمران: ٩٦".