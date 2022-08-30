"الشامسي" يكتسح أولى منافسات الجذاع بالهاتريك والأسرع

انطلقت اليوم أولى سباقات الجذاع (بكار، جذاع) لمسافة 5 كم، ضمن الأشواط الختامية بمهرجان ولي العهد 2022، وتستمر ليومَي الثلاثاء والأربعاء في الفترة الصباحية والمسائية.
واكتسح مالك الهجن الإماراتي مانع بن علي الشامسي، منافساتها بثلاثة انتصارات من خلال البكرة "غناتي" التي حققت المركز الأول في الشوط الصباحي الأول، كما فازت "مغامرة" بمجريات الشوط الخامس، و"شوباش" بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني عشر وانتزع أفضل توقيت بـ 7:42.994، ليرفع رصيده في النقاط متصدّراً جائزة السيف.
وجاءت نتائج بقية الأشواط الـ 12 الأخرى، كالتالي: "عقاب" لـ محمد مبارك المري، "الذهيبه" لـ سعيد محمد الهاجري، "دسمان" لـ سالم سعيد اليامي، "نواف" لـ راشد محمد المري، "بلشه" لـ سالم عبدالهادي المري، "المتحد" لـ هادي سالم المري، "خلابه" لـ راشد خميس السويدي، "عمال" لـ خليل سالم المري، "معالي" لـ عبدالله سعد المري.