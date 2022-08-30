"الشامسي" يكتسح أولى منافسات الجذاع بالهاتريك والأسرع

واكتسح مالك الهجن الإماراتي مانع بن علي الشامسي، منافساتها بثلاثة انتصارات من خلال البكرة "غناتي" التي حققت المركز الأول في الشوط الصباحي الأول، كما فازت "مغامرة" بمجريات الشوط الخامس، و"شوباش" بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني عشر وانتزع أفضل توقيت بـ 7:42.994، ليرفع رصيده في النقاط متصدّراً جائزة السيف.