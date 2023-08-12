"الأرصاد": طقس حار على الحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وشرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الجوف، تبوك؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين يكون الطقس حاراً على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.