اكتمال حجز المساحات في ملتقى الصحة العالمي بنسبة 100%

أعلنت وزارة الصحة، عن اكتمال حجز المساحات المطروحة للشركات في ملتقى الصحة العالمي بنسبة 100%؛ وذلك قبل موعد افتتاحه بشهر، تحت شعار "استثمر في الصحة"، في المدة 21 إلى 23 أكتوبر لعام 2024م، بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية قادمة من 70 دولة وأكثر، إضافة إلى 500 خبير ومتحدث يجتمعون في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.