اكتمال حجز المساحات في ملتقى الصحة العالمي بنسبة 100%

أعلنت وزارة الصحة، عن اكتمال حجز المساحات المطروحة للشركات في ملتقى الصحة العالمي بنسبة 100%؛ وذلك قبل موعد افتتاحه بشهر، تحت شعار "استثمر في الصحة"، في المدة 21 إلى 23 أكتوبر لعام 2024م، بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية قادمة من 70 دولة وأكثر، إضافة إلى 500 خبير ومتحدث يجتمعون في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
ويناقش الملتقى آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين؛ حيث يُعَد أضخم حدث لكبرى للشركات العالمية والمحلية والخبراء والمتحدثين في المجالات الصحية من مختلف دول العالم، وهو من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضورًا، وأسرعها نموًّا على مستوى العالم.
ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي من خلال تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم الأفضل، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية عبر التعزيز الاستثماري في القطاع الصحي، كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.
يشار إلى أن الملتقى يُعَد منصة ووجهة عالمية، وفرصة مهمة للأفراد والجهات والمستثمرين والمتخصصين، وللتسجيل لحضور فعاليات الملتقى عبر الرابط التالي: https://globalhealthexpo.info/MOHA.