"منشآت" تنظّم ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمنشآت متسارعة النمو

ودعا وزير التجارة في كلمته الافتتاحية للملتقى عبر الاتصال المرئي، أصحاب المنشآت، إلى التقييم المستمر للخدمات التي يقدمونها لمواصلة النجاح، مشيراً إلى أن برنامج طموح جاء ليشجع الناجحين، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج 280 منشأة قدمت خدمات أو منتجات جديدة، 19% منها تقدم خدماتها خارج المملكة، في حين أن 5 شركات من البرنامج طرحت في السوق الموازي " نمو".