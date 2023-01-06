سقط من ارتفاع.. جراحة عاجلة تفتح جمجمة طفل وتنقذ حياته بالطائف

وذكر "الثقفي" أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية جراحية بصورةٍ عاجلة تحت التخدير الكلي، تم من خلالها فتح الجمجمة، وتفريغ النزيف، وعند التأكد من أنه لا يوجد نزيف في المخ بعد كيّ العِرق النازف تم تثبيت العظم مرةً أخرى.