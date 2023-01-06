سقط من ارتفاع.. جراحة عاجلة تفتح جمجمة طفل وتنقذ حياته بالطائف

تمكّن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، من إيقاف نزيف لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر سقط من مكان مرتفع.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" المتحدث الإعلامي بصحة الطائف وليد الثقفي، فقد وصل الطفل لقسم الطوارئ، وعلى الفور تم عمل الأشعة اللازمة، والتي بيّنت أنه يعاني من نزيف في المخ خارج الأم الجافية من الناحية اليمنى.
وذكر "الثقفي" أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية جراحية بصورةٍ عاجلة تحت التخدير الكلي، تم من خلالها فتح الجمجمة، وتفريغ النزيف، وعند التأكد من أنه لا يوجد نزيف في المخ بعد كيّ العِرق النازف تم تثبيت العظم مرةً أخرى.
وأشار متحدث "صحة الطائف" إلى أن الطفل الآن في حالة وعي كاملة؛ حيث لا يوجد تشنّج عصبي أو ضعف في الأطراف الأربعة وحالته مستقرة ولله الحمد.