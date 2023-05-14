خطر يهدد الأرواح.. شاهد الحفر والتشققات تغزو طريق "عفيف- الصفوية"

يشكو سالكو طريق "عفيف- الصفوية" شمالًا، من تهالك الطريق في الكثير من أجزائه ووجود تشققات وحفر على امتداد الطريق؛ مما يجعل خطرها يتجاوز ضرر المركبات إلى خطر التسبب في حوادث مرورية يصل أذاها للأرواح.
الطريق الذي يمتد لقرابة 90 كيلومترًا إلى مركز الصفوية، يمتد كذلك بعدها إلى مراكز وهجر حتى يصل للمدينة المنورة، كذلك منه جزء يستمر إلى القصيم مرورًا بمحافظة ضرية، ولا يقل سوءًا عن الطريق الأول.
ورصدت "سبق" في الطريق كثرة التشققات والحفر على امتداد الطريق؛ بل إن بعضها كبير ويشكل خطرًا على سالكي الطريق؛ فضلًا عن ضررها للمركبات، كذلك آثار السيول الذي تحتاج في بعض المواقع لإنشاء عبّارات مياه أو مناطق تصريف، كما رصدت كثرة مرور الشاحنات والمسافرين القادمين من جهة القصيم، بهذا الاتجاه؛ حيث يعزو البعض ذلك للهروب من نقاط الوزن.
هذا وقد طالب الجميع الجهات المختصة بسرعة معالجة الحفر والتشققات التي تملأ أجزاء كثيرة من طريق "عفيف- الصفوية" و"عفيف- ضرية"، وإعادة تأهيل المهترئ منه ومعالجة المواقع التي ظهر أنها تقع على مجاري أودية بشكل عاجل.