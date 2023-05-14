خطر يهدد الأرواح.. شاهد الحفر والتشققات تغزو طريق "عفيف- الصفوية"

ورصدت "سبق" في الطريق كثرة التشققات والحفر على امتداد الطريق؛ بل إن بعضها كبير ويشكل خطرًا على سالكي الطريق؛ فضلًا عن ضررها للمركبات، كذلك آثار السيول الذي تحتاج في بعض المواقع لإنشاء عبّارات مياه أو مناطق تصريف، كما رصدت كثرة مرور الشاحنات والمسافرين القادمين من جهة القصيم، بهذا الاتجاه؛ حيث يعزو البعض ذلك للهروب من نقاط الوزن.