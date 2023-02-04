جازان.. "بلدية الموسم" تعيد إنارة الطرقات بالمركز بأكثر من 4 آلاف فانوس

أعادت بلدية مركز الموسم جنوب منطقة جازان توهج الطرقات بالمركز بعد قيام صيانة شاملة لجميع الإنارة، ضمن برنامجها لتحسين المشهد الحضري لمركز الموسم بتوجيهات من رئيس بلدية الموسم المهندس محمد بن علي حكمي، حيث قامت بلدية الموسم بتكثيف جهودها بصيانة شاملة لأعمدة الإنارة للطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة للمركز واستبدال جميع الفوانيس بمصابيح موفرة للطاقة.
وبلغت عدد الفوانيس التي تم استبدالها أكثر من 4 آلاف فانوس، حيث استنفرت البلدية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بعد تكليف الحكمي رئيساً لبلدية الموسم باستحداث خطة للعمل بالبلدية لتنمية وتطوير المركز تمثلت بتكثيف النظافة والصيانة العاجلة بعدد من المشاريع وتكثيف العمل لمعالجة التشوه البصري وعمل مخططات لتطوير الواجهة البحرية بالموسم وتقديم التسهيلات للمستثمرين بعدد من الفرص بالمركز وتهذيب عدد من المواقع وجنبات الطرق الرئيسية والمداخل وزراعة عدد كبير من الزهور في الحدائق والميادين وتحديد مواقع للحاضنات.