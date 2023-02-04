جازان.. "بلدية الموسم" تعيد إنارة الطرقات بالمركز بأكثر من 4 آلاف فانوس

وبلغت عدد الفوانيس التي تم استبدالها أكثر من 4 آلاف فانوس، حيث استنفرت البلدية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بعد تكليف الحكمي رئيساً لبلدية الموسم باستحداث خطة للعمل بالبلدية لتنمية وتطوير المركز تمثلت بتكثيف النظافة والصيانة العاجلة بعدد من المشاريع وتكثيف العمل لمعالجة التشوه البصري وعمل مخططات لتطوير الواجهة البحرية بالموسم وتقديم التسهيلات للمستثمرين بعدد من الفرص بالمركز وتهذيب عدد من المواقع وجنبات الطرق الرئيسية والمداخل وزراعة عدد كبير من الزهور في الحدائق والميادين وتحديد مواقع للحاضنات.