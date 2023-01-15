أمين التعاون الإسلامي: استضافة الإمارات لمؤتمر دولي لتغيير المناخ إنجاز مهم لدول المنظمة

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافتها لأعمال الدورة (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 لعام 2023.
كما أشاد بتعيين سلطان الجابر، رئيسًا لمؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الإماراتية (أدنوك)، مؤكدًا أن هذا التعيين يأتي تعبيرًا عن ثقة بلاده في قدرته على إدارة هذا الحدث الكبير.
وعدّ هذا المؤتمر الدولي الأهم في مجال المناخ، إنجازاً مهما تضطلع به دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ما يؤكد عظم هذا الجهد لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها، ولدول المنظمة، والعالم أجمع.
وأكد أن الاستضافة الإماراتية لهذا الحدث المفصلي في هذا الوقت الدقيق، حيث يشهد المناخ تغيرات ملحوظة تستدعي اهتماماً دولياً جاداً، يؤكد ثقة العالم في إمكاناتها وقدرتها على الإسهام في التغيير، لافتًا النظر في الوقت نفسه، إلى سعادة المنظمة بقدرة دولها على استضافة الأحداث المهمة عالمياً، ومجاراتها للجهد الدولي في كل المجالات.