أمين التعاون الإسلامي: استضافة الإمارات لمؤتمر دولي لتغيير المناخ إنجاز مهم لدول المنظمة

وعدّ هذا المؤتمر الدولي الأهم في مجال المناخ، إنجازاً مهما تضطلع به دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ما يؤكد عظم هذا الجهد لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها، ولدول المنظمة، والعالم أجمع.

وأكد أن الاستضافة الإماراتية لهذا الحدث المفصلي في هذا الوقت الدقيق، حيث يشهد المناخ تغيرات ملحوظة تستدعي اهتماماً دولياً جاداً، يؤكد ثقة العالم في إمكاناتها وقدرتها على الإسهام في التغيير، لافتًا النظر في الوقت نفسه، إلى سعادة المنظمة بقدرة دولها على استضافة الأحداث المهمة عالمياً، ومجاراتها للجهد الدولي في كل المجالات.