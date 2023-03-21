لجان الترائي تبدأ عمليات تحري رؤية هلال رمضان مساء اليوم.. والمحكمة العليا تعقد جلستها لإصدار القرار

تبدأ لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات الترائي والتحري لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم؛ مطالبة من يراه بإبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.