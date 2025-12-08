تتويج 14 فائزًا بجائزة الابتكار العالمية في المياه بجوائز بلغت 10 ملايين دولار

شهدت مدينة جدة، اليوم، تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه في نسختها الثالثة، وذلك ضمن الحفل الختامي لمؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS2025)، الذي اختتم أعماله بنسخته الرابعة، وسط مشاركة دولية واسعة.
وأُعلن خلال الحفل عن أسماء 14 فائزًا قدّموا حلولاً رائدة في مجالات المياه، تجاوزت المعايير الدقيقة التي وضعتها لجنة التحكيم الدولية، بإجمالي جوائز بلغ 10 ملايين دولار، تقديرًا لقدرتهم على تحويل الابتكارات البحثية إلى تقنيات قابلة للتطبيق العملي.
وحصد الجائزتين الكبرى كل من هان تشينغ يو من الصين (جائزة الأثر)، وقوي هوا يو من الولايات المتحدة الأمريكية (جائزة الاكتشاف).
كما تم تكريم 12 فائزًا من مختلف المسارات، من دول عدة بينها المملكة المتحدة، هونغ كونغ، الولايات المتحدة، إسبانيا، تركيا، والسعودية. ومن بين الفائزين: تشارلي نورتون، بريملال بيلاي، عمر داوود، جيانانان غاو، جون غراديك، حميد رضا ساموئي، ألينا كامبس، إينيس لاريا، وليد صوفي، وأبرار ظافر من السعودية.
جاء هذا التتويج بعد تصفيات نهائية شملت 36 مرشحًا من 22 دولة، مثلوا جامعات ومراكز أبحاث وشركات تقنية عالمية، وغطت ابتكاراتهم ستة مسارات رئيسية تشمل: إنتاج المياه، جودة المعالجة وإعادة الاستخدام، الحلول الذكية، تقنيات الحد من الترسيب، النماذج الرقمية، وحلول الاستدامة.
وأشادت لجنة التحكيم، التي ضمت 28 خبيرًا دوليًا من 12 دولة، بجودة المشاريع المقدمة، مؤكدة أن الابتكارات الفائزة تميزت بالجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي، وقدرتها على التصدي لتحديات ندرة المياه وتغير المناخ عالميًا.