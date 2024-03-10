أمانة جدة تكثف الجهود الرقابية على محال الأغذية في رمضان

كما أكدت الأمانة، على مواصلة جهودها من قبل البلديات الفرعية والإدارات المختصة؛ للقيام بجولات رقابية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي يمكن أن تشهد تواجد الباعة الجائلين فيها.