أمانة جدة تكثف الجهود الرقابية على محال الأغذية في رمضان

اعتمدت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1445هـ.
يأتي ذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني، على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والتي يزيد عليها الإقبال خلال شهر رمضان؛ لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.
وقالت الأمانة: إن الخطة الموسمية للبلديات الفرعية وفريق الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية، تتضمن تكثيف أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية وداخل الأسواق والمراكز التجارية.
كما تستهدف الحملات المكثفة جميع المحلات الصحية والغذائية ومحلات بيع الأسماك، والملاحم ومحال بيع الدواجن وبيع التمور والحلويات والمكسرات.
وأيضًا محلات بيع الخضار وبيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، وأماكن تخزين المواد الغذائية بالمنشآت؛ للتأكد من التزامها بفترة صلاحية المنتجات الغذائية واشتراطات النقل والتخزين وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له.
وأكدت أمانة جدة، مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، والتماشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان.
مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية، ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يوميًا طيلة شهر رمضان المبارك.
كما أكدت الأمانة، على مواصلة جهودها من قبل البلديات الفرعية والإدارات المختصة؛ للقيام بجولات رقابية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي يمكن أن تشهد تواجد الباعة الجائلين فيها.
وكذلك تشمل الاستعدادات تجهيز طاقات أمانة جدة البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.
وثمنت أمانة جدة، تعاون السكان والزائرين في دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن مخالفات الاشتراطات البلدية عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.