ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن.. غداً السبت

وحظيت النسخة الحالية من مهرجان سمو ولي العهد للهجن التي انطلقت في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من مُلاك ومؤسسات الهجن العملاقة، بينما جاء السباق على عدة فئات في مرحلته التمهيدية، وهي: فئة "المفاريد، والحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول، وشوط الماراثون".