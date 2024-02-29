اجتماع "سعودي- أمريكي" لتعزيز التعاون في نقل تقنيات صناعة الطيران المدني

ونوّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بعمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التي أدت دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، مبيناً أن رحلة الطيران في المملكة بدأت منذ أكثر من 75 عاماً، عندما أهدى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز دوغلاس دي سي-3 إلى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1945، ومنذ ذلك الحين، تطورت صناعة الطيران في المملكة لتصبح واحدة من أهم الصناعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.