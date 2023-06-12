ما بين 47 و18.. هذه المدن سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والصمان والدهناء 47 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 18 مئوية.