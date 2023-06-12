ما بين 47 و18.. هذه المدن سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والصمان والدهناء 47 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الدمام والصمان والدهناء 47 مئوية، والأحساء وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، تليها الرياض والتنهات ووادي الدواسر 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ18 مئوية، تليها القريات 19 درجة، وطريف 20 مئوية، والباحة 21 درجة.
وسجلت جدة وأبها والباحة أعلى رطوبة بنسبة 80%.