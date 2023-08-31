"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية

وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، وتشمل رجال ألمع وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.