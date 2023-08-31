"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة والقصيم وعسير وجازان.
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، وتشمل رجال ألمع وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.