"إغاثي الملك" يوزّع 14 طنًا من السلال الغذائية بولاية البحر الأحمر السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 14 طنًا من السلال الغذائية في محلية سنكات بولاية البحر الأحمر السودانية بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر بالسودان الشقيقة، استفاد منها 1.336 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
على جانب آخر، دشن المركز أمس الأول بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة حملة الرش بالمبيد متبقي الأثر في منطقة الساحل الغربي لمكافحة مرض الملاريا عبر الشريك المنفذ منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الحملة إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن الملاريا بالمحافظة إلى أقل من 10%، من خلال مكافحة البعوض الناقل للملاريا عبر رش أسطح 4981 منزلاً وينفذها 100 شخص ما بين عامل رش ومشرفين وتستهدف 29.556 نسمة موزعة على مديريتي الخوخة وحيس، خلال 8 أيام.
ونوّه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر بالتدخلات التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية ومنها محافظة الحديدة وتنفيذه العديد من المشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي، وأكد أهمية الحملة لمكافحة مرض الملاريا، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لإنجاحها.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للإسهام في الإصحاح البيئي للمنطقة وتنمية مختلف أشكال الحياة في اليمن.