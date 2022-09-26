"إغاثي الملك" يوزّع 14 طنًا من السلال الغذائية بولاية البحر الأحمر السودانية

وتهدف الحملة إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات الناجمة عن الملاريا بالمحافظة إلى أقل من 10%، من خلال مكافحة البعوض الناقل للملاريا عبر رش أسطح 4981 منزلاً وينفذها 100 شخص ما بين عامل رش ومشرفين وتستهدف 29.556 نسمة موزعة على مديريتي الخوخة وحيس، خلال 8 أيام.