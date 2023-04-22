وسط أجواء خلابة ..أمطارٌ تاريخية تشهدها "الطائف" تجذب الزوار والسائحين

شهدت محافظة الطائف أمس، أمطارًا شديدة الغزارة وارتفاعًا في كميات الهطولات، كانت مصحوبة بكميات من البرد، ويتوقع أن تستمر هطولات الأمطار مصحوبة بأجواء خلابة اعتادت "الطائف" عليها، والتي تجذب الزوار والسائحين لها.