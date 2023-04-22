وسط أجواء خلابة ..أمطارٌ تاريخية تشهدها "الطائف" تجذب الزوار والسائحين

شهدت محافظة الطائف أمس، أمطارًا شديدة الغزارة وارتفاعًا في كميات الهطولات، كانت مصحوبة بكميات من البرد، ويتوقع أن تستمر هطولات الأمطار مصحوبة بأجواء خلابة اعتادت "الطائف" عليها، والتي تجذب الزوار والسائحين لها.
فيما تابع أمين المحافظة المهندس ناصر الرحيلي الحالة المطرية مع منسوبي الأمانة والمراقبين الموجودين بالميدان، حيث وجههم بالوقوف ودعم المواقع الأكثر تأثرًا بالأمطار.
وقد نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، من خلال نشرها فرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.
هذا وقد تم نشر أكثر من 55 فرقة ومواقع تجمع المياه ومجاري السيول. كما عملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة، ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع، وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.
يُذكر أن المحافظة تشهد أمطارًا غزيرة جدًّا أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار؛ مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.
ونفذت الأمانة بالطائف أخيرًا برنامجًا لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه؛ لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.
وعملت الفرق بشكلٍ متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية، وشفط المياه في أقل من ساعات، وتم رفع المخلفات.