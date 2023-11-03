المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تشارك في منتدى الاستثمار الأفريقي الكاريبي 2023م

شاركت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو -مجموعة البنك الاسلامي- أمس, في منتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الكاريبي 2023م الثاني الذي عقد جمهورية غويانا تحت شعار "خلق مستقبل مزدهر مشترك" بمشاركة ما يقرب من 1400 شخص من 33 دولة أفريقية و13 إقليمًا كاريبيًا و 18 دولة خارجها.
وناقش المنتدى موضوع ربط أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والروابط الاقتصادية والتجارة وأنظمة الدفع لتعزيز الاتصالات العالمية بهدف تطوير التجارة في البلدان المستهدفة.
وأوضحت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أن المنتدى تناول تعزيز وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدان لمساعدتهم في تطوير قدراتهم المتعلقة بالتجارة والتمويل والتنمية وتعزيز سبل التجارة والاستثمار بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ووقّعت الحكومات الأفريقية والكاريبيه بمشاركة رجال الأعمال من الطرفين على العديد من الاتفاقيات التي شملت قطاعات: (الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والبناء والزراعة والرياضة والصناعات الإبداعية المزدهرة).
وطالب المنتدى بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية التي تمثل مجلس الأعمال الأفريقي، والقطاع الخاص في الكاريبي، ومركز التجارة الدولية، من أجل تفعيل مجلس الأعمال الأفريقي الكاريبي المصمم حديثًا ليكون نواة لدمج القطاع الخاص.
ودعا المنتدى الهيئات العالمية والاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق الكاريبي إلى تعزيز العلاقات السياسية الأفريقية الكاريبية لدفع التحالفات الاقتصادية والتجارة الثنائية والمفهوم المحوري المتمثل في إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية كاريبية.