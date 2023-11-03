المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تشارك في منتدى الاستثمار الأفريقي الكاريبي 2023م

شاركت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو -مجموعة البنك الاسلامي- أمس, في منتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الكاريبي 2023م الثاني الذي عقد جمهورية غويانا تحت شعار "خلق مستقبل مزدهر مشترك" بمشاركة ما يقرب من 1400 شخص من 33 دولة أفريقية و13 إقليمًا كاريبيًا و 18 دولة خارجها.