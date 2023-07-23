قرود البابون تنهب محصولًا زراعيًا لمواطن في فيفاء ومناشدات بحلول

تكبّد مواطن في محافظة فيفاء بمنطقة جازان خسائر فادحة؛ بسبب هجوم قرود البابون على المحصول بشكل متكرر، مناشدًا جهات الاختصاص الوقوف على وضعه ومعاناته.
ويقول المواطن حسن فرحان الفيفي لـ"سبق": لدينا في فيفاء أرض زراعية خصبة، وقمنا بزراعة المنتجات وخاصة المانجو والسفرجل أو القشطة، ولكن أصبحت مزارعنا في الآونة الأخيرة مرتعاً للقرود؛ ففي أي لحظة يهاجمون مزارعنا، ويسببون لنا هدراً كبيراً في منتجاتنا ومنها المانجو والسفرجل.
وتابع: ويوجد من السفرجل في مزرعتي ما يقارب مائة شجرة، وأصبحت في السنوات الأخيرة لا يكاد يبقى من محصولها شيء مع هجوم القردة، وقد كنا في سنوات ماضية قبل هجوم القردة نحصد منها بما يقارب 30 ألف ريال سنوياً، أما الآن فلا ننتج شيئًا أبداً، وأصبحنا في الآونة الأخيرة شبه متوقفين عن الاهتمام بالمحاصيل الموجودة عندنا، فما الفائدة من الاهتمام بها وفي النهاية هي من نصيب البابون؟
وتابع: نودّ من الجهات المسؤولة البحث عن حلول عاجلة؛ لتخليصنا من هذه المشكلة التي أعاني منها ويعاني منها غيري من المزارعين في محافظة فيفاء، وقد قمت بمراسلة المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية اليوم وبانتظار تواصلهم.