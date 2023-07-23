قرود البابون تنهب محصولًا زراعيًا لمواطن في فيفاء ومناشدات بحلول

وتابع: ويوجد من السفرجل في مزرعتي ما يقارب مائة شجرة، وأصبحت في السنوات الأخيرة لا يكاد يبقى من محصولها شيء مع هجوم القردة، وقد كنا في سنوات ماضية قبل هجوم القردة نحصد منها بما يقارب 30 ألف ريال سنوياً، أما الآن فلا ننتج شيئًا أبداً، وأصبحنا في الآونة الأخيرة شبه متوقفين عن الاهتمام بالمحاصيل الموجودة عندنا، فما الفائدة من الاهتمام بها وفي النهاية هي من نصيب البابون؟