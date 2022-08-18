"ترشيد" تبدأ العمل في إعادة تأهيل كفاءة الطاقة لمباني ومرافق "هيئة المواصفات" بالدمام

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالى 1.2 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالى 1 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ15%.. وإضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة الوفر المتوقع تحقيقه من المشروع تُعادل استهلاك أكثر من 290 برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالى 100 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 1.7 ألف شتلة.