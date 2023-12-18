أمير تبوك يستقبل "الحقيل" ويستعرض معه المشروعات التنموية والسكنية بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حاليًا.
واستعرض اللقاء، بحضور أمين تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، خطط الوزارة ومشروعاتها التنموية والسكنية المقدمة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة تبوك.
وأشاد الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي تبذلها الوزارة في التنمية الحضرية وتنفيذ المشروعات البلدية والسكنية، بما يُسهم في رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين.
ونوه إلى ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية.
من جهته، أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك، على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بتبوك، والتي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز في مشروعات المنطقة.