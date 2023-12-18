أمير تبوك يستقبل "الحقيل" ويستعرض معه المشروعات التنموية والسكنية بالمنطقة

استقبل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حاليًا.