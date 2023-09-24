الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يرفع التهنئة لقيادة المملكة الرشيدة بمُناسبة اليوم الوطني السعودي 93

وتحدث الرشيد قائلا "في يوم توحيد الوطن الثالث والتسعين مُذ وحَّد المملكة جلالة الملك عبدالعزيز -طيَّب الله ثراه- ونفخر في ربوع هذا الوطن بالمُنجزات التي نتعايش معها عامًا تلو عامٍ من نموٍّ في نمو؛ إذ أرفع تهنئتي لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولكافة الشعب السعودي".