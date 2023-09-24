الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يرفع التهنئة لقيادة المملكة الرشيدة بمُناسبة اليوم الوطني السعودي 93

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المُهندس صالح بن إبراهيم الرشيد التهنئة باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات الهيئة الملكية لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين بمُناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
وتحدث الرشيد قائلا "في يوم توحيد الوطن الثالث والتسعين مُذ وحَّد المملكة جلالة الملك عبدالعزيز -طيَّب الله ثراه- ونفخر في ربوع هذا الوطن بالمُنجزات التي نتعايش معها عامًا تلو عامٍ من نموٍّ في نمو؛ إذ أرفع تهنئتي لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولكافة الشعب السعودي".
وأضاف الرشيد "عملنا بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة على مواكبة أعداد ضيوف الرحمن من خلال افتتاح الطرق الدائرية في منطقة مكة المكرمة واستطعنا بفضل الله ثم بالدور التكاملي مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة على إنشاء أول صندوقٍ استثماريٍّ يُعنى بتطوير منطقة الكدوة الواقعة في مدينة مكة المكرمة ونعمل على أنسنة مدينة مكة المكرمة مع أمانة العاصمة المُقدسة".
وأردف الرشيد "نعملُ في الهيئة الملكية على تلبية تطلُّعات قيادة المملكة تجاه خدمة أكثر من ملياري مُسلم حول العالم يصلون لمكة معتمرينَ وحجاج؛ حيث وفَّرنا خدماتنا اللوجستية في حافلات مكة وعملت الجهات الحكومية الأخرى على قطار الحرمين ونعمل في المرحلة القادمة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل على تنظيم مركبات الأجرة في نطاق مدينة مكة الجغرافي".
واختتم الرشيد حديثه"أسأل الله أن يحفظ لنا عز هذا الوطن ومجده وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قيادته الرشيدة"