خبراء "فاو" يبحثون نشر تقنيات تربية النحل الحديثة بمكة المكرمة

بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، اليوم الأحد، مع وفد خبراء منظمة الـ"فاو"، نشر تقنيات تربية النحل الحديثة من خلال النحالين النموذجيين بالمنطقة.
ضم الوفد خبير تربية النحل للعسل بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور نورو محمد، والخبير الميداني لتربية النحل عالي القرني.
كما بحث الاجتماع، تقييم حالة طوائف النحل وتقديم المشورة الفنية لمربي النحل النموذجيين بشأن إدارة الندرة خلال فترة الشتاء، بحضور نائب مدير الفرع المهندس وليد آل دغيس.
وقال "الخليف" خلال لقائه وفد منظمة الفاو: "إن فرع الوزارة بمكة يسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير تربية النحل بالمملكة، من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف. وكذلك تحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة عبر العيادات المتنقلة".
وأضاف، أن الفرع يعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تلك التربية، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق مع النحالين النموذجيين وفنيي النحل على المستوى الميداني بالمنطقة