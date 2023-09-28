155 ملعبًا ومتنزهات وأماكن ترفيهية.. متنفس أهالي مكة إلى "جودة الحياة"

وأضاف أن عدد الملاعب الرياضية بمكة المكرمة بلغ (155) ملعبًا، منها (111) ملعب كرة قدم و(8) ملاعب كرة سلة و(33) ملعب كرة طائرة و(3) ملاعب تنس، كما يوجد حاليًا مشروعان متخصصان في أعمال تشغيل وصيانة النوادي والملاعب والساحات بمكة المكرمة؛ مبينًا في السياق ذاته أنه تم اقتراح عدد من المواقع ضمن العقد المقترح بخطة 2024 لإنشاء ملاعب كرة قدم، وملاعب بادل، وملاعب متعددة الأغراض؛ وذلك ضمن خطة الأمانة للتوسع في مختلف المجالات الرياضية المتنوعة لتشجيع مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة.