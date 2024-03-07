"السديس": جاهزون لاستقبال قاصدي وزائري الحرمين خلال شهر رمضان

وشدد على محورية التكامل والتناغم مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، والمنظومة الأمنية، وسائر شركاء النجاح في منظومة العمل في الحرمين الشريفين؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم لا محدود، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنمو والازدهار. ‏وفي نهاية الاجتماع؛ استمع رئيس الشؤون الدينية إلى الآراء والمقترحات التي طُرحت، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.