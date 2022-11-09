"تراحم" و"مسك" توقّعان مذكرة تفاهم لبناء القدرات الوطنية

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، قد أبرمت مؤخرًا العديد من مذكرات التفاهم التي تساهم في تفعيل العديد من الأهداف الاستراتيجية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع العائد الاجتماعي والتنموي للقطاع غير الربحي.