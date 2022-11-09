"تراحم" و"مسك" توقّعان مذكرة تفاهم لبناء القدرات الوطنية

وقّع الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، صقر بن محمد القرني، اليوم الأربعاء؛ مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي د. بدر البدر، ضمن فعاليات منتدى "مسك" في مدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم أبناء لجنة "تراحم" من حيث الالتحاق في برنامج الإعداد الجامعي، وتأهيلهم للدخول في أفضل الجامعات العالمية، والإسهام في اختيار التخصصات الجامعية من خلال برامج "مسك" مثل: برنامج اكتشف مسارك، وبرنامج الظل الوظيفي.
كذلك تشجيع مشاركة أبناء "تراحم" في المسابقات المحلية والعالمية، وتمهيد الطريق أمامهم للالتحاق ببرامج تدريبية وتأهيلية، وإشراكهم في مختلف الفعاليات والأنشطة الدورية لدى مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".
يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، قد أبرمت مؤخرًا العديد من مذكرات التفاهم التي تساهم في تفعيل العديد من الأهداف الاستراتيجية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع العائد الاجتماعي والتنموي للقطاع غير الربحي.