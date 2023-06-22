وزير الصحة اليمني يزور "إغاثي الملك سلمان" ويبحث مستجدات المشاريع الإنسانية

وحول أثر تلك المساعدات على المستفيدين قال بحيبح: "إن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة ساهمت بتخفيف معاناة الشعب اليمني، وامتدادًا لتلك المساعدات قدم المركز قبل عدة أيام دعما لأكثر من 20 مركزاً متخصصًا بالغسيل الكلوي".