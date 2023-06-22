وزير الصحة اليمني يزور "إغاثي الملك سلمان" ويبحث مستجدات المشاريع الإنسانية

زار وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض اليوم، والتقى خلال الزيارة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
وشهد اللقاء بحث مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية المزمع تنفيذها باليمن، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية هناك.
وقدم وزير الصحة اليمني الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساندته الكبيرة للوزارة في تقديم مسؤولياتها للمرضى والمصابين، مشيراً إلى المركز يعد الداعم الرئيسي للقطاع الصحي في اليمن بدلالة تقديمه أكثر من 800 مليون دولار أمريكي لصالح القطاع .
وحول أثر تلك المساعدات على المستفيدين قال بحيبح: "إن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة ساهمت بتخفيف معاناة الشعب اليمني، وامتدادًا لتلك المساعدات قدم المركز قبل عدة أيام دعما لأكثر من 20 مركزاً متخصصًا بالغسيل الكلوي".