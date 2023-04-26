"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح تحدُّ من مدى الرؤية على الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان، نجران، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة.