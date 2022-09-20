ضمن جهودها لإثراء النشاط المعرفي.. شؤون الحرمين تكشف عن أحدث برامجها بمكتبة الأطفال

ووفق إنفوجراف على حساب الرئاسة على تويتر، تحتوي المكتبة على طرق متسلسلة تتنوّع بين الرسم والقراءة والكتابة، وبرامج تقنية ودينية وتوعوية وأخلاقية تستهدف حتى 12 سنة، وقصاصات ورسومات تشكيلية مستوحاة من معالم المسجد الحرم، ومنهجية تغرس المبادئ والقيم الصحيحة للطفل المسلم وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتعزّز مهارات الأطفال المعرفية واللغوية وإكسابهم مهارات جديدة.