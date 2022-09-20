ضمن جهودها لإثراء النشاط المعرفي.. شؤون الحرمين تكشف عن أحدث برامجها بمكتبة الأطفال

ضمن جهودها لإثراء النشاط المعرفي والثقافي لدى الأطفال، وفّرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بمكتبة الأطفال، أحدث البرامج والأنشطة التفاعلية التي تنمي مهاراتهم الإبداعية وشغفهم للمعلومات.
وتقوم على إدارة خدمات مكتبة الطفل داخل القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، كفاءات نسائية على دراية بأحدث عوامل جذب وتشويق الأطفال عالمياً.
ووفق إنفوجراف على حساب الرئاسة على تويتر، تحتوي المكتبة على طرق متسلسلة تتنوّع بين الرسم والقراءة والكتابة، وبرامج تقنية ودينية وتوعوية وأخلاقية تستهدف حتى 12 سنة، وقصاصات ورسومات تشكيلية مستوحاة من معالم المسجد الحرم، ومنهجية تغرس المبادئ والقيم الصحيحة للطفل المسلم وفق منهج الوسطية والاعتدال، وتعزّز مهارات الأطفال المعرفية واللغوية وإكسابهم مهارات جديدة.
وأضافت الرئاسة أن خدمات مكتبة الطفل متاحة لجميع الأطفال حول العالم (عن بُعد)، مع توافر 2400 كتاب يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال، ومسابقات هادفة وألعاب تفاعلية، وقصص مصوّرة وحوارات هادئة ومرحة.